Активисты из Химок побывали на тематической экскурсии в парке «Патриот»

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Автобусную экскурсию в центральный парк «Патриот» провели для жителей Химок. Событие приурочили к 104-летию со времени создания первого отечественного танка.

Тематическую лекцию для активистов провела волонтер и куратор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Аурика Яблокова.

«31 августа — по-настоящему важная дата в истории нашей страны. Именно в этот день на заводе „Красное Сормово“ провели испытания первого русского танка», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Экскурсию организовали представители управления социальных коммуникаций местной администрации в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект открывает перед жителями новые горизонты. Для химчан организовывают разнообразные интерактивные активности. Самое важное — принять участие в них может любой желающий», — сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, депутат Юлия Ишкова напомнила, что в Химках внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи

Такси, квоты для инвалидов и кредиты. Что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Belkin Alexey/news.ru

О короткой памяти и эхе войны

Советские моряки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте