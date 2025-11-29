Активисты из Химок победили на Кубке Подмосковья по авиамодельному спорту

Областные состязания провели в филиале «Ракетно-космическая техника» в Химках. Представители округа показали достойные результаты.

Участниками стали спортсмены из нескольких городов региона. Они поборолись за победу в классе моделей «гоночные мультироторные авиамодели F-9U» — спортивные дроны.

Химки на турнире представили воспитанники федерации «Дрон». Спортсмены завоевали две золотые и серебряную медали.

В стартовой группе «юниоры и юниорки» победителем стал Глеб Солдаткин. Серебряным призером оказался Арсений Поляков, он также стал лучшим в стартовой группе «мужчины и женщины».

Отметим, что состязания по управлению дронами проводят в Химках регулярно. Это как городские турниры, так и Кубок Мира.

В округе действуют кружки и секции по авиамодельному спорту. Всех их объединяет «Химкинская Федерация „Дрон“».