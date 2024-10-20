Активисты из Химок отправили 3 тонны гуманитарного груза в Белгород

Еженедельное заседание партии «Единая Россия» провели в Химках. Муниципальные депутаты подвели итоги проделанной работы и отметили, что местные активисты активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Только в Белгородскую область они уже отправили около трех тонн груза.

Помимо этого, на собрании народные избранники наметили и планы на ближайшее будущее.

«Обсудили с коллегами работу местной общественной приемной. Также в повестке реализация Народной программы. Особое внимание уделили мерам поддержки участников СВО и их семей, которые реализуют в нашем муниципалитете», — поделился депутат из Химок Александр Васильев.

Напомним, что на личный прием к депутату может попасть любой желающий. Ознакомиться с графиком можно на сайте администрации городского округа Химки или по номерам телефона: +7 (495) 793-50-55 или +7 (916) 683-08-27.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».