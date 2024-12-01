Активисты из Домодедова победили на региональном конкурсе «Волонтер года»

Добровольцы из Домодедова приняли участие в областном конкурсе «Волонтер года-2024», организованном в Московской области. На конкурс было подано 217 заявок из разных городских округов региона, включая 10 заявок от представителей округа.

Участники соревновались в 12 номинациях. Домодедовские добровольцы одержали победу сразу в трех номинациях. Так, Анастасия Песня из молодежного пространства «4К» стала лучшей в категории «Экологическое волонтерство», Екатерина Халикова из молодежного центра «Победа» победила в номинации «Социальное волонтерство», а Екатерина Чекоданова, представляющая движение «ПтичкиДМД», выиграла в категории «Командный дух».

Глава городского округа Евгения Хрусталева поздравила победителей и поблагодарила активистов за самоотверженную работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».