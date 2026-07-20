Активисты из Дмитрова приняли участие в областном фестивале волонтеров

Масштабный фестиваль регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел 18 июля в Красногорске на набережной Павшинской поймы. Мероприятие собрало более 2 тысяч активистов со всего Подмосковья, в том числе из Дмитровского округа.

Участников ждала насыщенная образовательная и культурная программа, которая включала: лекции, мастер-классы, паблик-токи с известными гостями, интерактивные площадки и встречи с амбассадорами добровольческого движения. Волонтеры поучаствовали в мастер-классах по оказанию первой помощи и тактической медицине, где под руководством опытных инструкторов отработали навыки, которые могут помочь сохранить здоровье и даже спасти жизнь в экстренной ситуации

Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин поблагодарил добровольцев за их вклад в развитие региона и отметил, что за шесть лет движение объединило почти 70 тысяч неравнодушных жителей Подмосковья. За это время волонтеры приняли участие более чем в 13 тысячах добрых дел и организовали свыше 18 тысяч мероприятий. Особое внимание уделяется помощи участникам СВО и их семьям.

На фестивале амбассадору «Волонтеров Подмосковья» из Дмитровского округа Павлу Хрусталеву вручили благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи. Награда стала признанием его личного вклада в развитие добровольческого движения и активной общественной деятельности.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил важность участия молодежи в добровольческой деятельности. «Искренне горжусь тем, что добровольческое движение в Дмитровском округе объединяет активных, отзывчивых и неравнодушных молодых людей. Именно такие ребята своим примером делают наш округ и все Подмосковье сильнее и добрее», — сказал руководитель муниципалитета.