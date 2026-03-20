Активисты из Балашихи передали гумпомощь в Донбасс

Члены фракции «Единая Россия» Илья Очаковский и Александр Бахтин при поддержке городской администрации лично передали на Донбасс партию гуманитарного груза от Балашихинского городского отделения «Боевого братства». Гумпомощь доставили детским домам, спортшколам, бойцам.

Также во время поездки депутаты встретились с спортсменами, для которых были проведены мастер-классы совместно с олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Поветкиным. Профессионалы поделились своим опытом и рассказали о том, как спорт помогает формировать характер, дисциплину и стремление к победе.

«Для нас важно не только привезти необходимую помощь, но и уделить внимание детям, поговорить с ними, поддержать, показать, что они не одни. Спорт всегда объединяет людей, дает силу духа и веру в себя», — поделился Александр Бахтин.

Кроме того, в рамках поездки депутаты городского Совета посетили детский дом, где пообщались с его воспитанниками и передали привезенный гуманитарный груз. Помимо этого Илья Очаковский и Александр Бахтин посетили 114-ю гвардейскую мотострелковую бригаду.

В Балашихе действуют постоянные пункты сбора гуманитарной помощи: в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.