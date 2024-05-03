Активисты и школьники из Истры отправили посылки в зону СВО | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 16:09 Активисты и школьники из Истры отправили посылки в зону СВО Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Участники клуба «Активное долголетие» вместе с учениками школы № 2 и воспитанниками детского сада «Капитошка» подготовили праздничные посылки для бойцов спецоперации. Дети сделали рисунки и написали добрые пожелания для военнослужащих.

Руководитель клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая рассказала, что к Пасхе бойцы на передовой получат окопные свечи с сюрпризом — детскими открытками. Также в зону спецоперации отправили маскировочные сети, которые сделали истринские пенсионеры.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

В клубе «Активное долголетие» реализуется проект «Связь поколений», предполагающий общение бабушек и дедушек с детьми из школ и детских садов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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