Активисты «Единой России» в Химках написали письма бойцам СВО | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 14:13 Активисты «Единой России» в Химках написали письма бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Активисты химкинского отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» написали письма военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Открытки и записки с добрыми пожеланиями передадут на передовую вместе с гуманитарным грузом.

Школьники округа также поддерживают бойцов. С начала года они написали свыше пяти тысяч писем. Пенсионеры, в свою очередь, плетут маскировочные сети для военных и делают окопные свечи.

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«Письма с теплыми пожеланиями и в годы Великой Отечественной войны и сейчас поднимают боевой дух солдат и дают веру в собственные силы», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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