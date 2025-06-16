Активисты «Единой России» проверили состояние детского автогородка в Балашихе

Координаторы проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Ковалев и Сергей Щукин совместно с активистами «Молодой Гвардии» Балашихи провели мониторинг детского автогородка в парке «Пехорка». Цель визита — оценить состояние объекта и его соответствие требованиям безопасности для юных участников дорожного движения.

Автогородок в парке «Пехорка» — это полноценный мини-город с дорожной инфраструктурой: светофоры, искусственные неровности, пункт ДПС, АЗС, дорожные знаки, железнодорожный переезд, перекрестки и пешеходные переходы — все, что необходимо для обучения детей правилам дорожного движения в игровой форме. В отличие от традиционных теоретических занятий, автогородок позволяет детям отработать полученные знания на практике, в условиях, максимально приближенных к реальным, но при этом абсолютно безопасных.

«Детские автогородки — это один из самых эффективных способов обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. Практическое освоение ПДД в игровой форме значительно повышает эффективность обучения и формирует у детей устойчивые навыки безопасного поведения на дороге. Мы убедились, что балашихинский автогородок находится в хорошем состоянии», — отметил Алексей Ковалев.

По итогам мониторинга отметили удовлетворительное состояние автогородка. Координаторы партпроекта «Безопасные дороги» подчеркнули важность регулярного технического обслуживания и обновления оборудования.

«Мы постоянно следим за состоянием объектов, обеспечивающих безопасность детей. Инфраструктура автогородка должна быть исправна, а учебный процесс — максимально эффективным. Работа партийного проекта „Безопасные дороги“ направлена на создание комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения, и особое внимание мы уделяем именно детям», — сказал Сергей Щукин.