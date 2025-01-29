Активисты «Единой России» провели встречу со школьниками в Воскресенске

Мероприятие под названием «Разговор на равных» было организовано в рамках реализации проекта «Моя карьера с „Единой Россией“». В нем приняли участие старшеклассники гимназии № 1.

На встрече активисты и сторонники «Единой России» обсудили со школьниками, которым вскоре предстоит определиться с будущей профессией, актуальные вопросы внешней и внутренней политики, а также меры поддержки студентов, инициированные партией.

Глава объединения «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов рассказал, что общение было очень продуктивным для всех участников встречи. Школьники проявили интерес к беседе и задавали множество различных вопросов.

«Ребята продемонстрировали целеустремленность и активную гражданскую позицию. Рад, что такие юноши и девушки будут определять будущее Российской Федерации», — отметил Сергей Слепов.