Активисты «Единой России» провели акцию помощи больным детям в Дмитрове

Традиционная акция «Коробка храбрости» состоялась в Дмитрове. Ее организовали представители партии «Единая Россия». В рамках благотворительной инициативы собрали подарки для детей, проходящих лечение от тяжелых заболеваний.

Волонтеры собрали игрушки, книги и другие подарки. Затем их доставили в медицинские учреждения.

Синьковский филиал больницы Дмитрова посетили депутат Мособлдумы Марина Шевченко, активист партии «Единая Россия» Алла Брысина и представители движения «Молодая гвардия». Они передали маленьким пациентам подарки.

«Каждый ребенок, которому приходится проводить время в больнице, нуждается в поддержке и заботе. Уверена, что такие маленькие подарки помогут им скрасить время, проводимое здесь, и принесут хоть немного радости в сложный период», — отметила Марина Шевченко.

В рамках подобных инициатив общественные организации и партии объединяют усилия. Это позволяет помочь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.

«Партия „Единая Россия“ активно поддерживает подобные проекты, так как они способствуют улучшению психологического состояния детей и вовлечению общества в процесс помощи тем, кто в этом нуждается. Такие инициативы помогают создать атмосферу заботы и поддержки, что особенно важно для детей, проходящих длительное лечение», — сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».