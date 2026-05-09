Активисты «Единой России» поздравили ветеранов с Днем Победы в Химках

7 мая в преддверии Дня Победы активисты «Единой России» из Химок провели памятные и поздравительные акции для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских концлагерей. Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и депутат Владимир Суслов встретились с бывшими узниками, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки.

«Для нас важно лично поблагодарить людей, которые прошли через тяжелейшие испытания и сохранили силу духа. Их жизненный путь — пример мужества и стойкости для всех поколений», — отметила Алина Шалимова.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин вместе с артистами посетил двор бывшего узника концлагеря, где прошла акция «Поющие дворы». Для собравшихся исполнили песни военных лет.

«День Победы объединяет всех нас. Особенно важно в эти дни уделить внимание ветеранам и сказать им спасибо за мирное небо и наше будущее», — подчеркнул Георгий Шишкин.

В предпраздничные дни ветеранов, блокадников и тружеников тыла также навестили лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Денис Беляев. Они поздравили представителей старшего поколения и вручили им памятные подарки.

«Такие встречи — это возможность еще раз выразить искреннюю благодарность людям, чье мужество и самоотверженность стали частью великой истории нашей страны», — сказал Денис Беляев.