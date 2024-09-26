Активисты «Движения Первых» высадили деревья в городском парке Электрогорска

Волонтеры из Электрогорска присоединились к акции «Юннатская страна». Они высадили деревья в городском парке.

В акции поучаствовали ребята из первичного отделения «Движения Первых» школы № 14. Специалисты рассказали волонтерам о важности заботы о природе.

Школьники узнали, что ежегодно каждый из них расходует не менее 70 тетрадей. На их производство уходит более 500 тысяч деревьев.

Таким образом ребята, как отметили они сами, возвращают долг природе и восполняют природный баланс.

Отметим, что задача каждого юнната не просто посадить дерево, но и заботиться о нем и вести наблюдения.

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