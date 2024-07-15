Активисты «Движения Первых» создали мультфильм в Павловском Посаде

«МедиаПритяжение» — это проект для юных журналистов, блогеров, дизайнеров и общеобразовательных медиацентров. Участники проходят информационный курс, а затем выполняют конкурсные задания. На втором этапе активисты «Движения Первых» в Павловском Посаде сняли мультфильм «Михайло Ломоносов». Они сами придумали сюжет, сделали декорации, слепили фигуры и освоили программы для создания анимационных картин.

«Съёмки нашего мультфильма подошли к концу. Осталось дело за малым: собрать все сцены воедино и озвучить нашу работу. Скажем честно, мы очень довольны результатом. Всё это благодаря нашей сплочённости, ежедневному кропотливому труду и нацеленности на победу. Мы поняли, что у медиакоманды „Первых“ Павловского Посада огромный потенциал, и даже невозможное для нас теперь возможно!» — поделился своими впечатлениям руководитель «Движения Первых» в Павлово-Посадском округе Андрей Афанасьев.

По условиям конкурса финалисты второго этапа отправятся в Санкт-Петербург на всероссийский фестиваль «МедиаБУМ».

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