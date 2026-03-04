Активисты «Движения первых» провели мастер-классы для школьников в Серпухове

Активисты «Движения Первых» завершили каникулярную неделю в серпуховской «Эффективной школе». В «Эффективной школе» городского округа Серпухов 1 марта завершилась каникулярная неделя с «Движением Первых».

Насыщенная программа объединила активистов и открыла перед ними новые возможности для самореализации.

Для участников провели практические лекции, тренинги, мастер-классы по творчеству и театральному искусству, а также интеллектуальные игры. Приглашенными гостями стали представители Центра молодежных инициатив из Протвино и актеры — братья Котовы из Пущино.

«Подобные мероприятия особенно важны для подрастающего поколения: именно в них молодые люди находят возможность для самореализации, черпают вдохновение и ощущают поддержку со стороны взрослых наставников. Это помогает формировать уверенность в своих силах и мотивирует на новые достижения», — отметила депутат окружного Совета Диана Алумянц.