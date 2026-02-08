Активисты «Движения Первых» определили планы на 2026 год

23 января 2026 года в Доме правительства Московской области прошла встреча активистов «Движения Первых» с первым заместителем министра образования Московской области Ларисой Сулима. Участие в мероприятии приняли 30 членов регионального Совета и председатель «Движения Первых» Московской области Анастасия Бочарова.

На встрече подвели итоги работы Совета за 2025 год, который был насыщен инициативами и проектами. Ключевые направления включали образование, общественную дипломатию, культуру, искусство, волонтерство, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, а также медиакоммуникации.

Участники определили основные задачи Совета на 2026 год, сформированные с учетом запросов молодежи и потребностей развития региона. Они выразили уверенность в своих силах для достижения новых результатов.

По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, на сегодняшний день в образовательных организациях Подмосковья работают 932 первичных отделения «Движения Первых». Движение активно участвует в масштабных всероссийских проектах, таких как «Большая перемена» и «Зарница 2.0».

В 2026 году запланированы новые просветительские и патриотические программы. На базе учебно-методического центра «Авангард» пройдут пять профильных смен «Растим патриотов России» для 3000 детей и две смены «Орлят России» для 1200 человек. Тематические смены также проведут в пришкольных лагерях региона.

Представитель регионального отделения «Движения Первых» в Федеральном Совете Дарина Лизунова отметила: «Мы полны энергии и стремления к новым вершинам. Уверена, что наш Совет — это мощная команда единомышленников, и впереди нас ждут грандиозные успехи».