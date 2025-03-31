Активисты «Движения первых» из Одинцова отметили «День доброго кино»

Актовый зал Одинцовской школы № 12 на время превратился в уютный кинозал, где собрались ученики 8-11 классов для совместного просмотра фильма «28 панфиловцев». Особый кинопоказ прошел в рамках всероссийской акции «День доброго кино», которую организовало «Движение первых».

Мероприятие прошло при поддержке местного отделения Российского движения детей и молодежи. Перед показом выступил учитель истории Сергей Петров, который рассказал ребятам о событиях ноября 1941 года и значении подвига панфиловцев в битве за Москву.

После просмотра ученики делились своими впечатлениями, рассуждали о понятии героизма, обсуждали историческую достоверность картины и сравнивали восприятие войны современными подростками и их сверстниками в 1940-х годах.

«Мы специально выбрали этот фильм, потому что он не только показывает героизм наших солдат, но и раскрывает простые человеческие эмоции. Видно, что ребята действительно прониклись — многие признались, что впервые так остро осознали, какой ценой далась нам Победа», — рассказала организатор мероприятия.

Такие кинопоказы будут проводить регулярно, чтобы охватить разные периоды отечественной истории. Следующую встречу планируют посвятить фильмам о трудовых подвигах в тылу во время Великой Отечественной войны.