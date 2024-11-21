Активисты «Движения первых» помогли приюту для животных в Чехове

Ученики гимназии № 2 из Чехова посетили приют «Лохматая душа» в рамках Всероссийского проекта «Лапа помощи». Они привезли корм и игрушки для животных, собранные одноклассниками.

Ребята из седьмого и шестого классов передали приюту необходимые вещи и провели время с животными, напомнив всем о важности сострадания к меньшим братьям. Визит был не только полезным, но и трогательным, оставив в сердцах юных активистов желание возвращаться сюда снова. Как отмечают в гимназии № 2, каждый визит помогает развить доброту, ведь, как говорил Шопенгауэр, «сострадание к животным напрямую связано с добротой».

Акция «Протяни руки лапам», приуроченная ко Всемирному дню домашних животных, продолжается в Чехове. Центральная библиотека города совместно с приютом «Лохматая душа» организовала сбор кормов и вещей для животных, которые нуждаются в заботе. Приюту особенно необходимы сухой корм, миски, расчески и препараты от паразитов.

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