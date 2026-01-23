Активисты Богородского округа устроили студентам интеллектуальный батл

Активисты Богородского округа побывали в гостях в Ногинском филиале Университета просвещения. Учащихся ждали интеллектуальные батлы, море позитива и призы для победителей.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню студента, включало в себя развлекательно-образовательные квиз-игры и поздравления студентов.

В игровую программу вошли несколько тематических раундов, в том числе «Угадай мелодию», «Где логика?», «Слабое звено» и «Что? Где? Когда?». Участники отвечали на вопросы различной сложности, демонстрируя уровень эрудиции, логическое мышление и навыки командной работы.

С теплыми словами и поздравлениями к студентам обратилась депутат окружного совета Ольга Попова. В своем выступлении она отметила значимость студенческого периода в формировании личности, подчеркнула роль совместной работы и поддержки в образовательном процессе, а также пожелала ребятам успешной учебы, целеустремленности и профессионального развития.