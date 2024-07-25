Активисты Богородского округа передали корм для собак в Ногинский приют

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

В рамках реализации проекта «Защита животного мира» активисты Богородского округа постели Ногинский приют для животных. Молодогвардейцы и волонтеры передали корм для собак.

Ногинский приют — это единственный муниципальный приют в Московской области. В нем содержится более 500 питомцев.

«Наши земляки не остаются равнодушными к нуждающимся! Совсем недавно Молзинский сельский дом культуры запустил акцию по сбору кормов для приюта. И вот, благодаря вашему доброму сердцу и отзывчивости, мы с волонтерами доставили груз корма в наш самый большой муниципальный приют в Подмосковье! Огромное спасибо всем, кто откликнулся на призыв!  Особая благодарность жителям деревни и коллективу Молзинского сельского дома культуры за организацию акции», — сказал депутат Совета депутатов Богородского округа Ольга Попова.

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