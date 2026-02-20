Активисты Богородского округа навестили ветеранов

Юнармейцы «Центра допризывной подготовки молодежи» приняли участие в предпраздничной акции, организованной администрацией муниципалитета. В Богородском округе уже стало доброй традицией в преддверии значимых российских праздников чествовать ветеранов.

Теплые слова и поздравления с наступающим Днем защитника Отечества в адрес ветеранов прозвучали от представителей администрации, депутатского корпуса, неравнодушных волонтеров, юнармейцев и кадетов.

Активисты навещали и поздравляли виновников торжества, даря им заботу, внимание и создавая хорошее настроение. Искренне благодарили, давая возможность героям чувствовать ценность своего подвига. Волонтеров встречали в теплой домашней обстановке.

Самое ценное во встречах молодого поколения с ветеранами — личное общение и живые рассказы о минувших событиях. Ребята с неподдельным интересом слушали рассказы ветеранов. У каждого героя — своя история, которая в итоге вливается в общую историю нашей страны. Такие встречи помогают напомнить о важности сохранения исторической памяти.