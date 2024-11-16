Активистов во Фрязине наградили ко дню рождения «Молодой Гвардии»

В лесопарке городского округа Фрязино отпраздновали 19-летие «Молодой Гвардии» «Единой России». За вклад в развитие общественной организации наградили самых активных ее участников.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, руководитель фракции «Единая Россия» Александра Киреева и депутаты поздравили членов «Молодой Гвардии» с днем рождения движения. Ребят отметили наградами руководителя муниципалитета и регионального отделения общественной организации.

Напомним, что молодогвардейцы реализуют во Фрязине социально значимые проекты: в сфере экологии, патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержки ветеранов войн. Также ребята участвуют с регулярных сборах гуманитарной помощи для военнослужащих специальной военной операции и жителей приграничных регионов.

«Горжусь тем, что в нашем округе есть такие инициативные и целеустремленные молодые люди», — сказал Дмитрий Воробьев.

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