Активистов в Серпухове наградили ко Дню волонтера Московской области

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и муниципальный депутат Вячеслав Орехов вручили активистам благодарственные письма за развитие волонтерской деятельности. Отдельно поблагодарили тех, кто участвовал в проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение».

Волонтеры в Серпухове — пример сплоченности и готовности всегда прийти на выручку. По итогам третьего квартала муниципалитет занимает шестое место в рейтинге Подмосковья по развитию добровольчества, а также второй год подряд Серпухов входит в число лидеров по количеству заявок на престижную премию #МЫВМЕСТЕ.

В 2025 году «Волонтеры Подмосковья» организовали и провели 32 мероприятия, в которых приняли участие 1148 человек.

Глава Серпухова Алексей Шимко пожелал активистам энергии, здоровья, новых успехов и процветания.