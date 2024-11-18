Активистов в Серпухове наградили к 19-летию «Молодой гвардии»

В отделении «Молодой гвардии» в Серпухове отметили 19-летие организации. Активистам вручили благодарственные письма за добровольческую деятельность и вклад в развитие движения.

Отделение «Молодой гвардии» в Серпухове занимает лидирующие позиции в Подмосковье. Здесь числятся более 65 активистов.

Заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова, депутаты городского Совета Николай Пушкин и Надежда Еремина вручили благодарственные письма ребятам. Они также передали поздравительный адрес от руководителя Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии», депутата муниципального Совета Дианы Алумянц.

Молодогвардейцы помогают реализовывать множество проектов: «Наставник Z», «Касается каждого!», «С любовью к планете», «Забота рядом», «Свеча памяти» и другие. Помимо этого, они помогают местным отделениям партии «Единая Россия» и Центру поддержки участников СВО. Руководитель этого центра Лидия Халачева передала ребятам билеты на премьеру патриотического фильма.

Молодогвардейцы также плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, фасуют сухие супы и каши быстрого приготовления, а летом делали выкройки и набивали подушки для военных госпиталей.

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