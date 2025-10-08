Активистка из Солнечногорска представила игру «Мое Подмосковье» в «Артеке»

В детском лагере «Артек» стартовали Дни Московской области и торжественно открыли фестиваль «Город мастеров». Проект объединяет талантливую молодежь Подмосковья и артековцев со всей России, создавая площадку для обмена опытом и демонстрации достижений региона.

Активистка молодежных проектов Дарина Лизунова из городского округа Солнечногорск вместе с активистом из Шатуры Вадимом Валежевым провели мастер-класс по настольной игре «Мое Подмосковье». С ее помощью ребята в увлекательной форме познакомились с историей и культурой Подмосковья. Помимо этого, хореографический коллектив «Росинка» из Луховиц провел мастер-класс по народным и современным танцам.

«Участие наших юных представителей в фестивале „Город мастеров“ на базе „Артека“ является важным событием и способствует популяризации культурного и исторического наследия Московской области. Мы уверены, что подобные инициативы укрепляют межрегиональные связи и развивают потенциал подрастающего поколения», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

По итогам фестиваля все 11 лагерей «Артека» получат настольную игру «Мое Подмосковье» в подарок, чтобы продолжить знакомство с регионом в игровой форме.