Активистка из Лобни отправилась на всероссийский молодежный форум

Мероприятие под названием «Семья» собрало около 4 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми со всей России. На форум отправилась и участница движения «Волонтеры Подмосковья» из Лобни Полина Емельянова.

Тематическая смена всероссийского образовательного молодежного мероприятия «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. Форумы» организована для участников «Движения первых», лидеров и руководителей детских общественных объединений в школах, молодых и студенческих семей с детьми, тренеров детских спортивных секций, а также представителей общественных организаций, работающих с семьями.

Полина Емельянова рассказала, что для участников подготовили множество интересных активностей: лекции, мастер-классы, работа с командой.

«День расписан по минутам и наполнен замечательными мероприятиями для всех возрастов», — поделилась активистка.