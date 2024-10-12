Активистка из Ленинского округа приняла участие в форуме добровольцев

Татьяна Ожегова принимала участие в составе делегации из Московской области.

«По нашим данным, более 70 тысяч „серебряных“ волонтеров сейчас по всей стране активно принимают участие в добровольческой деятельности. Это носители нашего культурного кода, это люди, которые передают свой опыт, как личностный, так и профессиональный, наши традиции и семейные ценности младшему поколению», — сказала руководитель федеральной программы «Молоды душой» Татьяна Сафронова.

На форум приехали 500 человек со всей России. Организаторы подготовили 36 образовательных мероприятий: мастер-классы, творческие встречи, проектные сессии. Волонтеры обменялись опытом с молодым поколением.

«Я очень довольна этой поездкой. Для меня большая честь представлять наш муниципалитет на таком масштабном мероприятии. Больше всего мое внимание привлек мастер-класс от волонтеров-медиков. Каждый из спикеров поделился с нами опытом и идеями. Я вернулась оттуда с множеством новых знаний и мотивацией действовать», — рассказала участница форума от Ленинского городского округа Татьяна Ожегова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».