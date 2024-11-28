Активистка из Ленинского округа победила в проекте «Лидеры Подмосковья»

Организатором проекта выступило «Движение Первых». В финал конкурса смог пройти только 131 участник из 400. Молодые люди должны были представить себя, а также пройти испытания на лидерские качества как индивидуально, так и в команде.

После распределения на команды конкурсантам нужно было разработать и защитить свой проект. Активистке местного отделения «Движения Первых» Екатерине Сорокиной и ее товарищам досталось спортивно-массовое направление. Ребята постарались вложить в проект все свои знания и креатив.

«Вся команда себя хорошо показала, мы четко распределили обязанности и достойно защитили свой проект „спорт-интенсив“», — рассказала Екатерина Сорокина.

Все победители конкурса были награждены сертификатами и ценными призами.

В Московской области завершился который был организованАктивистка из Ленинского городского округа, стала победительницей по итогам всех этапов конкурса, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

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