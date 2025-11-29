Финал престижного областного конкурса состоится в Музее Победы на Поклонной горе 30 ноября. Его приурочат ко Дню матери. Участие примет и жительница Лобни Ольга Кириллова.

Женщина является общественницей и руководит военно-патриотическим клубом «СОВА». Она активно участвует в организации занятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Ольга представила свой номер на отборочном этапе конкурса в Красногорске. Она вошла в число восьми сильнейших участниц из 136 претенденток.

В финале она исполнит композицию «Прогулки по воде» вместе со своими воспитанниками и молодежной группой из МСК «Восход». Конкурс организовали Ассоциация ветеранов СВО Московской области, Министерство территориальной политики Московской области и Министерство информации и молодежной политики Подмосковья.

Инициировал проекта является депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов. Поддержал идею губернатор Московской области Андрея Воробьева.