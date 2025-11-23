Активистка из Химок победила в областном проекте «Экологические игры»

Крупный экологический проект завершился в Подмосковье. Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей, на которой отметили участницу из Химок Александру Тутину.

В масштабном проекте поучаствовали свыше двух тысяч жителей региона. Александра из Химок стала лучшей на областном этапе. Также она представила город Химки на Первой региональной конференции, которую посвятили Всемирному дню вторичной переработки.

Участниками церемонии награждения стали около 400 активистов со всего Подмосковья. Организовали мероприятие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Конкурсантам вручили почетные грамоты. Кроме того, их получили специалисты отрасли переработки, которые внесли значимый вклад в развитие экологических инициатив.