Более 300 молодых активистов из различных районов Подмосковья, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Республики Абхазия собрались на молодежном форуме «Мы — Россия», организованном Министерством информации и молодежной политики Московской области. В работе форума приняла участие сотрудница центра «Родники» Комплексного молодежного центра «Сфера» Валерия Миронюк.

Она подчеркнула высокий уровень организации мероприятия, актуальность обсуждаемых тем и возможность наладить полезные контакты для дальнейшей деятельности.

В рамках форума были проведены мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи от специалистов спасательного дела, лекции и интерактивные занятия по вопросам современных видов мошенничества и защите персональных данных. Кроме того, участники проявляли творческие способности на площадке «Открытый микрофон», где читали стихи, исполняли песни и делились идеями.

Работали несколько тематических секций, посвященных ключевым направлениям развития молодежной среды: социальные медиа, самореализация, организация мероприятий и публичные выступления. Каждую секцию вели опытные модераторы и приглашенные эксперты, что сделало обучение интересным и полезным.