Активистка из Дмитрова приняла участие в молодежном форуме «Мы — Россия»
Более 300 молодых активистов из различных районов Подмосковья, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Республики Абхазия собрались на молодежном форуме «Мы — Россия», организованном Министерством информации и молодежной политики Московской области. В работе форума приняла участие сотрудница центра «Родники» Комплексного молодежного центра «Сфера» Валерия Миронюк.
Она подчеркнула высокий уровень организации мероприятия, актуальность обсуждаемых тем и возможность наладить полезные контакты для дальнейшей деятельности.
В рамках форума были проведены мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи от специалистов спасательного дела, лекции и интерактивные занятия по вопросам современных видов мошенничества и защите персональных данных. Кроме того, участники проявляли творческие способности на площадке «Открытый микрофон», где читали стихи, исполняли песни и делились идеями.
Работали несколько тематических секций, посвященных ключевым направлениям развития молодежной среды: социальные медиа, самореализация, организация мероприятий и публичные выступления. Каждую секцию вели опытные модераторы и приглашенные эксперты, что сделало обучение интересным и полезным.
Программу дополняли выступления известных общественных деятелей, блогеров, волонтеров, лидеров молодежных организаций и представителей власти. Их вдохновляющие истории и практические советы стали важной частью форума.
«Форум для меня стал мощным толчком к новым проектам и идеям, которые мы с радостью будем реализовывать уже совсем скоро!» — сказала Валерия Миронюк.
Участники уехали с новыми знаниями, готовыми планами социальных инициатив и новыми друзьями.
«Дмитровская молодежь — активная, неравнодушная, целеустремленная и ответственная! Такие мероприятия, как форум „Мы — Россия“ всегда становятся отправной точкой для создания сильного, ответственного и патриотичного поколения, которое будет строить будущее России с верой в свои силы и любовью к Родине», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.