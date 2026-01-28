Активист поможет очистить спортивную площадку в Пушкинском округе

В городском округе Пушкинский на улице Дачной в городе Красноармейске участники клуба «Здоровье» вместе с коммунальными службами очистили спортивную площадку от снега. За несколько дней высота снежного покрова на коробке достигла почти 70 сантиметров.

Основной объем работы выполняет трактор, а процесс координирует активист спортивного движения Олег Фетисов. Он лично участвует в уборке, взяв в руки лопату.

Олег отметил, что на этой площадке часто играют в зимний футбол. В эти выходные тоже планировали собраться, поэтому он решил помочь школе подготовить коробку. По его словам, к уборке готовы присоединиться и другие энтузиасты.

Клуб «Здоровье» существует в городе более 30 лет. В нем занимается около 25 человек от 12 лет и старше. Его участники ведут активный образ жизни: бегают, играют в футбол и хоккей. А еще они часто помогают приводить в порядок городские спортивные площадки.