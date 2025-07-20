Активист движения «Здоровое Отечество» провел зарядку для жителей Серпухова

Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» организовало в Серпухове очередную зарядку для всех желающих. Мероприятие провели в зоне отдыха на берегу реки Оки.

Профессиональный тренер и активист движения «Здоровое Отечество» Никита Козлов из спортивного клуба Fortis показал участникам энергичный и эффективный комплекс упражнений, который подходит для людей разного возраста и уровня физподготовки. По его словам, зона отдыха вблизи реки Оки — это замечательное место для таких мероприятий.

«Мы планируем проводить здесь зарядки чаще. Ждем всех желающих на следующей неделе», — сказал тренер.

Отметим, что «Марафон Зарядок» — это инициатива движения «Здоровое Отечество», призванная популяризировать здоровый образ жизни среди жителей. Подобные мероприятия проводят каждую неделю в разных частях Серпухова.