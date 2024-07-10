Актеры «Нового Арт Театра» показали спектакль для пациентов НИКИ детства

Спектакль «Большое путешествие Ре и Мо» показали для пациентов Центра психоневрологии НИКИ детства. Яркое интерактивное действо представили артисты «Нового Арт Театра».

По словам заместителя директора по клинико-организационной работе, врача-невролога Лолиты Пак, актеры с помощью звуков, ритма, прикосновений смогли передать полезные для детей сенсорные ощущения. Это очень важно для ребят с нарушениями нервной системы.

«Все без исключения — и наши пациенты, и их родители, и медперсонал Центра получили яркие эмоции и радость от спектакля, подаренного актерами» — рассказала Пак.

Праздник для детей и их родители организовали волонтеры. Пока шло представление активисты провели субботник в парке Центра психоневрологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».