Актеры Мособлдрамы помогли расчистить территорию от снега приюту в Ногинске

Коллектив Московского областного театра драмы и комедии проявил инициативу по оказанию помощи Ногинскому муниципальному приюту для безнадзорных животных. Активисты расчистили снежные завалы на территории.

Как рассказала директор приюта Юлия Бросалина, трудовой десант помог в расчистке территории приюта и крыш вольеров. Как признались сами волонтеры, помогая животным, они испытывают исключительно положительные эмоции, потому что всегда приятно поддержать тех, кто особенно нуждается в заботе.

А на следующий день актер Игорь Бондаренко привез корм для питомцев. Ногинские артисты периодически приходят в приют, чтобы помочь с расчисткой снега в зимний период, и не только. Так, в конце минувшего года, Игорь Бондаренко организовал благотворительный сбор для покупки корма в приют.

Приют для животных выразил благодарность волонтерам за неравнодушие. В условиях суровых погодных явлений такая поддержка особенно важна.