Артисты из Лобни выступили в Центральном доме актера в Москве

Актеры театра «Камерная сцена» из Лобни показали спектакль «Марьино поле» в рамках федерального проекта «Театральная провинция». Почетными гостями на мероприятии стали представители посольства Китая.

Спектакль прошел на сцене Центрального Дома актера имени Яблочкиной. После выступления коллектив наградили дипломом и памятными подарками. Проект «Театральная провинция» ежегодно собирает лучшие театры страны, давая возможность провинциальным коллективам выступить на центральных площадках.

Театр «Камерная сцена» был основан в Лобне в 1991 году. За это время он стал одним из культурных символов города. Ежегодно здесь проводится Международный театральный фестиваль «Русская классика», а в репертуаре насчитывается более сорока постановок. Коллектив неоднократно завоевывал награды на престижных фестивалях, подтверждая высокий профессионализм.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».