Актеры из Серпухова сыграют в спектакле с Екатериной Гусевой в ДК «Россия»

Воспитанники образцового коллектива Детской музыкальной школы «Росинка» в Серпухове примут участие в спектакле «Между небом и землей» во Дворце культуры «Россия» 2 ноября. Главную роль в постановке сыграет заслуженная артистка Екатерина Гусева.

Спектакль поставлен в форме музыкальной притчи, повествующей о жизни и служении Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого — хирурга и целителя. Главную женскую роль, олицетворяющую сразу несколько образов, исполнит заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

В настоящий момент воспитанники репетируют. Артистам «Росинки» предстоит исполнить два проникновенных произведения — «Детскую молитву» Евгения Крылатова и «Жить и верить».

Спектакль «Между небом и землей» — это возможность задуматься о милосердии, сострадании и силе духа, а также поддержать юные таланты из Серпухова.