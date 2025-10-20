Актеры из Ногинска стали призерами международного фестиваля

Международный фестиваль любительских театров проходил в Санкт-Петербурге. Театральная студия «ГалаДрамцы» при Московском областном театре драмы и комедии вернулась в родной Ногинск с IX международного фестиваля любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» с наградой.

Программа включала спектакли, творческие встречи и лекции. Особенностью этого года стало посвящение данного мероприятия сразу двум значимым юбилеям: 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского.

Спектакль «Постойко» вошел в число 15 лучших постановок, отобранных из 133 заявок на заочном этапе, и завоевал почетное третье место в номинации «Лучший спектакль».

Достойную конкуренцию ногинским ребятам составили 18 коллективов из таких городов, как Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск.

Фестиваль стал ценным опытом для юных артистов. По словам участников, полученные знания и впечатления помогут им в дальнейшей творческой деятельности.

Помимо показа «Постойко», ребята приняли участие в мастер-классах, форумах и тренингах, познакомились с творчеством других театральных коллективов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.