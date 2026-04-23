Актеры из Ногинска стали лауреатами международного конкурса

XXI международный конкурс-фестиваль Art Expo Abu Dhabi 2026 проходит в Москве со 2 апреля по 31 мая. В номинации «Театр» победило творческое объединение «PRO театр» из Богородского округа.

Коллектив занимается в культурном центре «Красный Электрик» города Ногинск. Документальный музыкальный спектакль «Новогодний привет с фронта!», режиссером-постановщиком которого стала Ирина Климова, получил высочайшую оценку профессионального жюри. Эта награда — подтверждение огромного труда, вложенного в подготовку участниками.

Напомним, премьера постановки состоялась в Ногинске в декабре минувшего года. «…Новый год — это время надежды. Даже в самые трудные годы Великой Отечественной войны этот праздник оставался для советских людей светлым символом единства, веры в победу и возвращения к мирной жизни», — говорится в аннотации к спектаклю.

Масштабное творческое состязание Art Expo Abu Dhabi 2026 объединило ярких представителей сферы искусства и образования со всего мира. Мероприятие проходит в честь 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ и отражает активное культурное сотрудничество стран, закрепленное Меморандумом о взаимопонимании на 2023–2028 годы.