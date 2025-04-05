Актеры из Можайска стали призерами театрального фестиваля «Рузский софит»

Спектакль «Принцесса на горошине» театра юного зрителя «Надежда» в Можайске признали одним из лучших на XI областном фестивале «Рузский софит». Актеры привезли в муниципалитет диплом второй степени.
Спектакль «Принцесса на горошине» по сказке Ганса-Христиана Андерсена полюбили можайские театралы и профессиональное жюри конкурса «Рузский софит». Актеры смогли передали чувства и эмоции героев за счет актерской игры и тематических декораций. В итоге постановка стала одной из лучших среди 18 работ, представленных на сцене фестиваля.
Можайский театр юного зрителя уже не раз признавали лучшим. В 2022 году спектакль «Внимание! Влюбленный невидимка!» стал лауреатом II степени областного фестиваля, а жюри присудили актеру Александру Голанову диплом «За лучшую мужскую роль».
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