Актеры из Химок вышли в четвертьфинал конкурса «Театральный поединок»
Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок примет участие во втором этапе осенней серии игр молодежного проекта «Театральный поединок». Восемь команд из разных муниципальных округов Подмосковья будут бороться за выход в полуфинал.
Театр «Мюзикл» существует уже 33 года на базе Детской школы искусств имени А. Н. Верстовского. Дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет входят в состав труппы. Руководит коллективом Елена Широкова, преподаватель высшей категории и заведующая музыкально-театральным отделением.
Конкурсная программа «Театрального поединка» предусматривает несколько этапов: четвертьфинальные поединки пройдут 2 и 3 ноября. Химкинские юные актеры выйдут на сцену 2 ноября, а уже 9 ноября состоится полуфинал, после которого определятся финалисты сезона 2025 года.
Финал проекта запланирован на 24 ноября на Большой сцене Московского Губернского театра.
Масштабы конкурса впечатляют: участие принимает более 600 юных актеров из 25 населенных пунктов Московской области. Организаторы проекта — автономная некоммерческая организация «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.