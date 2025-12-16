Актеры из Химок получили 22 награды на областном конкурсе «Живой микрофон»

Коллектив детского эстрадного театра «Мюзикл» из Химок победил на Московском областном конкурсе «Живой микрофон». Сильнейшие детские ансамбли Подмосковья выступили в школе искусств имени А. Н. Верстовского.

Профессиональное жюри — квалифицированный специалисты эстрадного вокала и мюзиклов — отметило самые яркие номера. Старшая группа, выступившая со спектаклем «Книга не переплет» получила гран-при. Первыми премиями удостоились представления «Как слоненок пошел учиться» младшей группы и «Волк и семеро козлят» средней группы.

Подопечные театра «Мюзикл» выиграли пять золотых дипломов первой степени, восемь — второй и шесть — третьей.

Особое внимание заслужили дуэты и сольные выступления. Кристина Саркисова взяла первую премию за песню на иностранном языке, Константин Борзенков удостоен специального диплома.