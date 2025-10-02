Актеры из Балашихи стали лауреатами международного фестиваля

Детский образцовый театр кукол «Сказка» из Балашихи завоевал звание лауреата первой степени на международном фестивале-конкурсе «Времена года. Петербург». Коллектив театра был отмечен также дипломом «Самый артистичный участник».

Фестиваль-конкурс «Времена года. Петербург» объединяет творческие коллективы и солистов России и стран зарубежья.

В программу фестиваля входил также мастер-класс под руководством педагога и режиссера, доцента кафедры актерского мастерства и преподавателя по сценической речи Инны Провоторовой.

Детский образцовый театр кукол «Сказка» отметил 50-летие в этом году. Театр является участником многих конкурсов и фестивалей. Он неоднократно становился лауреатом фестиваля «Юные таланты Московии», также среди его наград есть диплом первой степени всероссийского фестиваля «Золотой ключик», Гран-при на Московском областном фестивале-конкурсе молодежного любительского творчества «Театральное кольцо Подмосковья» и Всероссийском фестивале детских театров «Дети и куклы».