Актеры Андрей Мерзликин и Дмитрий Харатьян встретились со школьниками в Московской области

25 мая в Московской области известные актеры театра и кино Андрей Мерзликин и Дмитрий Харатьян пообщались со школьниками в рамках федерального проекта «Чтецкие программы». Проект реализуется Обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина и входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Первая встреча прошла в Серебряно-Прудской школе имени маршала В. И. Чуйкова. Андрей Мерзликин начал встречу с воспоминаний о школьных годах и дал ребятам совет: «Если уж вас чем-то обязали заниматься, лучше отдаться процессу и получить от него удовольствие, чем сидеть и мучиться».

Он также отметил, что книги — это уникальный источник переживаний, способный запустить воображение. Актер рассказал о произведении «Овод», которое произвело на него сильное впечатление в 14 лет. «Когда вы читаете книгу, вы работаете собственной фантазией, и ваш внутренний фильм всегда оказывается сильнее и масштабнее любого готового визуального ряда», — подчеркнул он.

На встрече также прозвучал отрывок из «Сына артиллериста» Константина Симонова. Андрей Мерзликин помог ребятам глубже понять смысл фразы «вызываю огонь на себя».

В завершение встречи актер дал напутствие: «Запомните одно — никогда не грустите. Радость — это настоящий признак душевного здоровья человека».

В Инженерной школе города Дмитрова со школьниками встретился народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. Разговор коснулся темы судьбы и важности первого шага, а затем перешел к литературе.

Дмитрий Харатьян назвал роман «Мастер и Маргарита» одной из книг, которые продолжают волновать во взрослом возрасте. Он также рассказал о роли, которую в его жизни сыграла личность Александра Пушкина.

Вместе с актером ребята прочитали стихотворения Бориса Пастернака, Юрия Левитанского и Булата Окуджавы. Завершением поэтической части вечера стало исполнение песни.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».