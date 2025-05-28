Актер Михаил Полицеймако представил «Сказку о царе Салтане» в Балашихе

В преддверии Дня защиты детей во Дворце культуры «Балашиха» состоялось яркое событие, которое собрало школьников городского округа. Известный актер театра и кино Михаил Полицеймако представил юным зрителям «Сказку о царе Салтане» Александра Пушкина в сопровождении живого симфонического оркестра Московской областной филармонии.

Выступление объединило выразительное чтение классического произведения и музыкальное оформление, создав уникальную атмосферу. Дети с восторгом следили за происходящим на сцене, полностью погрузившись в сказочный мир Пушкина.

«Ребята были в полном восторге, выходили из зала с улыбками и активно обсуждали увиденное. Во время представления никто не отвлекался на гаджеты, что говорит о том, как сильно их захватило действо. Такой формат — отличный способ увлечь молодое поколение», — отметила директор Дворца культуры «Балашиха» Анна Панина.

День защиты детей, который отмечается 1 июня, традиционно сопровождается праздничными мероприятиями, фестивалями и концертами. Этот международный праздник призван напомнить о важности защиты прав детей и создания условий для их гармоничного развития. Выступление во Дворце культуры стало частью этой доброй традиции, подарив школьникам Балашихи не только радость, но и возможность прикоснуться к великой русской литературе.