Актер Кай Гетц навестил юных пациентов онкодиспансера в Балашихе

Актер фильма «Пророк» Кай Гетц встретился с юными пациентами онкодиспансера в Балашихе. Его визит стал особенным событием как для детей, так и для их родителей, рассказали в подмосковном Минздраве.

Гетц сыграл в «Пророке» молодого Пушкина. Приехав в больничные стены, артист принес в них частичку кинематографа и подарил детям хорошее настроение.

«Когда актер вошел в зал, его встретили восторженные взгляды и улыбки. Для многих маленьких пациентов это был долгожданный момент, ведь не каждый день выпадает шанс увидеть знаменитость вживую», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Парень покорил детские сердца своей неподдельной искренностью и открытостью. Он не ограничился лишь раздачей автографов и совместными фотографиями. Кай искренне беседовал с каждым пациентом, спрашивал про увлечения ребят и рассказывал о себе.

В онкодиспансере отметили, что такие встречи помогают ребятам ощутить свою уникальность и дают силы для лечения.