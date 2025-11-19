Актер из Подольска дебютировал в документальном фильме

Евгений Грибанов сыграл банщика Семена, архимандрита и преподавателя духовной семинарии. Он рассказал, что для него стало большой честью быть причастным к созданию фильма о выдающемся деятеле русской культуры архимандрите Антонине (Капустине). С 1865 по 1894 год Капустин управлял Русской духовной миссией в Иерусалиме и вошел в историю как создатель «Русской Палестины».

Грибанов закончил музыкальную школу по двум классам — баян и ударные инструменты. В 1989 году стал чемпионом города по таэквон-до. Срочную службу он завершил в звании сержанта на должности концертмейстера военных оркестров. Работал аниматором, принимал участие в постановках в театре, ринганонсером на Fightnigts.