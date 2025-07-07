Актер из Павловского Посада удостоился «Золотой маски»

Тимофей Ефимцев, выпускник театральной студии «Пилигрим», исполнил одну из ведущих ролей в спектакле «Черные доски», который завоевал престижную театральную премию «Золотая маска». В настоящее время Тимофей Ефимцев служит во Владимирском академическом театре драмы.

Именно на этой сцене состоялась премьера спектакля «Черные доски», основанного на произведениях прозаика Владимира Солоухина. Спектакль, затрагивающий важные темы, быстро завоевал признание критиков и зрителей, став одним из самых обсуждаемых событий театрального сезона.

«Участие в проекте стало для молодого актера важным шагом в его профессиональной карьере и подтверждением его актерского мастерства. Победа „Черных досок“ на „Золотой маске“ стала заслуженным признанием таланта всей команды и, конечно, Тимофея Ефимцева, яркого представителя нового поколения российских актеров!», — сообщили театральные критики.