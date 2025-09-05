Актер из Ногинска Владимир Ташлыков отметил день рождения

Заслуженный артист России Владимир Ташлыков, известный миллионам зрителей как майор Круглов из сериала «След», работает в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске. 4 сентября он принимал поздравления с днем рождения от коллег по творческому цеху и от зрителей-почитателей его многогранного таланта.

Творческий путь артиста начался в Омске. После службы в армии, где он играл в военном ансамбле, Владимир Ташлыков поступил в Тюменское театральное училище. С 1982 года он — артист Ногинского театра. Оттачивая мастерство, в 1990 году успешно окончил ГИТИС.

На театральных подмостках артист создал галерею запоминающихся образов. Зрители до сих пор тепло принимают его работы в таких спектаклях ногинского театра, как «Любовь на лестничной клетке», «Шестой этаж», «Sarabanda. Прогноз погоды», «Фальшивая нота» и многих других.

Широкую известность и любовь миллионов зрителей Владимиру Ташлыкову принесли работы в кино и на телевидении. Особое место в фильмографии артиста занимает роль майора Николая Круглова в культовом сериале «След». Этого персонажа, ставшего одним из символов проекта, Владимир Сергеевич играет на протяжении многих лет.

Заслуженный артист России Владимир Ташлыков продолжает оставаться одним из самых активных и уважаемых деятелей отечественной культуры, своим трудом доказывая, что истинный талант и преданность делу открывают путь к настоящим творческим вершинам.