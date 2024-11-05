Актер из Лобни получил награду за лучшую роль на областном фестивале

Театр «Куклы и Люди» в Лобне принял участие в XVIII областном фестивале «Долгопрудненская осень». Коллектив получил высокие оценки, в том числе награду за лучшую мужскую роль первого плана и лучшую мужскую роль второго плана.

Театральный фестиваль длился девять дней. Спектакли представили 20 профессиональных коллективов из Москвы и Московской области.

Актеры из Лобни показали постановку «Фaust. Часть первая. Часть вторая» по драме Иоганна Вольфганга фон Гете. Режиссером выступила Жанна Демихова. Спектакль получил высокую оценку профессионального и креативного жюри фестиваля.

Николай Арутюнов выиграл специальный диплом за лучшую мужскую роль первого плана. Он сыграл Мефистофеля. Игорь Фомин удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана.

Театру «Куклы и Люди» также вручили диплом «Единой России» за активное участие в федеральном проекте «Культура малой родины».

Учреждение располагается в доме № 9а на Лобненском бульваре.

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